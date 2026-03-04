Requerimiento fiscal y allanamientos contra miembros de banda “Los Chirizos” por extorsión mediante billeteras electrónicas

Tegucigalpa-. El Ministerio Público coordina nueve allanamientos de morada en Cortés y Francisco Morazán, con el objetivo de capturar a varios integrantes del grupo delictivo denominado “Los Chirizos” vinculados a extorsiones mediante el uso de billeteras electrónicas cuya víctima fue amenazada para depositar distintas sumas de dinero.

-Entre los detenidos en la capital hondureña se encuentra una docente.

Los allanamientos se ejecutan en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en varias zonas del Distrito Central y de San Pedro Sula, donde se identificaron a varias personas que recibieron transferencias de dinero a raíz del cobro de extorsión.

Conforme a las diligencias de la DIPAMPCO el caso se comenzó a investigar desde la denuncia interpuesta por el afectado en la que aseveró que desde el mes de septiembre de 2024 comenzó la extorsión en su contra, cuando integrantes de “Los Chirizos” llegaron hasta su centro de trabajo y dejaron un aparato celular.

Una vez en poder del móvil, la víctima recibió llamadas en las que le manifestaban que, de no aceptar las peticiones, atentarían en contra de su vida o la de sus familiares.

El afectado debido a las amenazas desde septiembre de 2024 a mayo de 2025 realizó varias transferencias de dinero mediante billeteras electrónicas, pagando un total de más de 104 mil lempiras (L. 104,256.000.00).

En total fueron más de 30 transferencias que realizó el afectado, dinero que iba dirigido a cuentas bancarias registradas a nombre de las investigadas que presuntamente forman parte de la organización delictiva, además del uso de monederos electrónicos. IR