Requerimiento fiscal contra doctora por presuntos tratos degradantes contra residente de la UNAH

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), presentó requerimiento fiscal contra la doctora Diana Vanessa Sierra Amador, a quien se le supone responsable del delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de una médica que cursaba el Postgrado de Otorrinolaringología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el año 2022.

De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la FEDH, desde el inicio de la especialidad la doctora Enid Valle habría sido objeto de un trato desigual, despectivo y humillante por parte de la acusada, quien en ese momento se desempeñaba como coordinadora académica del postgrado.

Las diligencias establecen que la situación se intensificó en noviembre de 2022, cuando presuntamente, Sierra Amador, intentó expulsar a la ofendida bajo la acusación de negligencia médica por la supuesta muerte de un paciente; sin embargo, se constató que dicha afirmación era falsa, ya que el paciente se encontraba con vida. Posteriormente, la doctora Valle fue sometida a reiteradas audiencias de descargo, en un contexto que, según la investigación fiscal tenía como finalidad afectar su carrera profesional.

Asimismo, se documentó que la acusada habría lesionado la imagen e integridad moral de la víctima al difundir una fotografía de carácter privado, situación que motivó la interposición de una acción penal por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, proceso por el cual la doctora Sierra fue sentenciada en el año 2025.

Producto de los hechos denunciados, la doctora Enid Valle no logró culminar su especialidad en Otorrinolaringología, debido a los obstáculos y actos de hostigamiento que, según el expediente investigativo, continuaron de manera sistemática, generándole afectaciones a su salud psicológica, extremo que fue corroborado mediante evaluaciones practicadas por la Dirección General de Medicina Forense (DGMF).

La conducta atribuida a la doctora Diana Sierra se enmarca en el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por funcionario público, tipificado en el artículo 217 del Código Penal vigente. En ese sentido, la FEDH queda a la espera de que el órgano jurisdiccional competente cite a la acusada para continuar con el proceso judicial correspondiente. IR