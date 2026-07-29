Requerimiento contra Roosevelt es un triunfo a la libertad de expresión y una respuesta a la exigencia de justicia: Dagoberto Rodríguez

Tegucigalpa – El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, consideró el requerimiento fiscal contra el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, como un triunfo a la libertad de expresión y una respuesta a la solicitud de justicia.

Este miércoles, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exministro de Defensa y exjefe de las Fuerzas Armadas por ataques a la libertad de prensa.

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Rodríguez contó que en horas de la mañana atendió una solicitud de reunión por parte del fiscal que lleva el caso de Hernández, y que también se presentó a Medicina Forense para someterse a un examen físico y psicológico.

“Era lo que esperábamos porque no estamos exigiendo venganza, estamos exigiendo justicia”, dijo Rodríguez.

Indicó que este caso tiene un nivel, importancia y trascendencia que va más allá de las personas que fueron estigmatizadas y perseguidas por el gobierno anterior.

Contó que su nombre y el de otros periodistas fueron divulgados en el periódico digital de la FFAA y en mantas en toda la ciudad por orden de Roosevelt Hernández para estigmatizarlos.

“Creo que esto es un triunfo de la libertad de expresión, libertad de prensa y para todos los periodistas que hemos enfrentado querellas de las autoridades”, celebró.

El periodista subrayó que este caso sentará un precedente en materia de protección a la libertad de prensa porque cualquier funcionario que pretende agredir, asesinar, estigmatizar y amenazar a periodistas lo pensará dos vences porque rendirá cuenta ante la justicia.

También descartó los alegatos del exjefe castrense que nunca amenazó a periodistas, aseverando que hay declaraciones públicas en la que liga a periodistas con el crimen organizado.

El expresidente del CPH justificó que la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público era para protegerse por un posible atentado contra su vida.

No descartó que el requerimiento fiscal se amplíe a demás miembros del Estado Mayor Conjunto como el actual jefe castrense Héctor Benjamín Valerio. AG