Reputación corporativa gana terreno como activo estratégico para las empresas hondureñas

Tegucigalpa– En un entorno empresarial cada vez más competitivo y con audiencias más exigentes, la comunicación estratégica y las relaciones públicas han evolucionado más allá de la promoción de marcas para convertirse en herramientas clave en la construcción y protección de la reputación corporativa.

De acuerdo con el informe Approaching the Future 2025 de Corporate Excellence, el 61 % de las empresas considera la reputación como uno de sus activos más estratégicos, porcentaje que en Latinoamérica alcanza el 73 %. Asimismo, el estudio Trust in Business Survey 2024 de PwC revela que el 93 % de los ejecutivos reconoce que la reputación y la confianza generan un impacto positivo en los resultados de los negocios.

Verónica Olaechea, coordinadora país de CCK en Honduras, señaló que aún persiste la percepción de que las relaciones públicas se limitan a la organización de eventos o la gestión con medios de comunicación. Sin embargo, afirmó que su verdadero valor radica en ayudar a las organizaciones a construir credibilidad, fortalecer su reputación y generar confianza de manera sostenible entre sus diferentes públicos.

La firma CCK, fundada en Costa Rica hace 38 años y con presencia en Centroamérica y República Dominicana, impulsa un modelo de comunicación enfocado en la gestión empresarial. La empresa acompaña a organizaciones en procesos que incluyen análisis de entorno, construcción de narrativas, relacionamiento con audiencias clave y manejo de reputación, elementos que cobran especial relevancia en mercados en crecimiento como el hondureño.

Según Olaechea, Honduras enfrenta importantes oportunidades de inversión y transformación empresarial, lo que obliga a las compañías a fortalecer la transparencia, la coherencia y la autenticidad en su comunicación. “Las empresas necesitan comunicar con propósito, anticiparse a los riesgos y conectar de forma genuina con sus audiencias para fortalecer su reputación”, expresó.

Por su parte, Layla Poveda, socia directora y COO de CCK, destacó que la innovación tecnológica y la inteligencia artificial están transformando la gestión de la comunicación corporativa. No obstante, subrayó que, aunque estas herramientas permiten comprender mejor a las audiencias y analizar el entorno con mayor precisión, el criterio humano sigue siendo fundamental para construir confianza y consolidar una reputación sólida y sostenible. ir