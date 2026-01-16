República Dominicana toma el relevo de Panamá y asume la Presidencia Pro Tempore del SICA

Santo Domingo – La República Dominicana asumió la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que le entregó Panamá tras ocupar el cargo durante los últimos seis meses, informó este viernes la Cancillería dominicana.

En el acto de traspaso, el viceministro dominicano para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández, expresó que en esta presidencia la República Dominicana «se enfocará en la agenda de los órganos políticos y la gobernanza y fortalecimiento del funcionamiento del organismo».

De acuerdo con Rivera, además, su país se centrará en renovar la agenda de cooperación y la comunicación fluida con los socios y observadores del SICA.

También, durante su presidencia, el país caribeño tendrá a su cargo la coordinación de reuniones sectoriales en las que se abordarán temas como la seguridad democrática, cambio climático, gestión integral de riesgo, integración social y económica y fortalecimiento institucional.

A lo largo de su mandato, Panamá realizó en materia económica «avances en facilitación del comercio, competitividad, movilidad y logística regional, al tiempo que se capacitó al Grupo Técnico de Geociencias en la Clasificación Marco de Naciones Unidas para proyectos de geotermia», según indicó el viceministro panameño de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

Además, se «registraron progresos en el abordaje integral de la migración desde una perspectiva de derechos humanos» y se «promovió una narrativa regional que integra biodiversidad, restauración ecológica, resiliencia climática y desarrollo sostenible», de acuerdo con un comunicado del SICA.

El SICA, constituido en diciembre de 1991, tiene por «objetivo fundamental» la integración de Centroamérica para «constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo», según consta en el portal web de la institución.

Un total de ocho países forman parte de esta organización internacional: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana.

La República Dominicana fue el último país en incorporarse al Sistema, en 2013. JS