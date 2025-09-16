Reprograman sentencia a exdiputado Midense Oquelí Martínez para el 6 noviembre

Tegucigalpa/New York – El exdiputado hondureño Midence Oquelí Martínez, que se declaró culpable por delitos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de New York, Estados Unidos, conocerá su sentencia el próximo 6 de noviembre a las 2.00 de la tarde.

– La sentencia se había programado inicialmente para marzo de 2025, pero se pospuso para septiembre.

La defensa de Oquelí alega que espera unos documentos de Honduras para presentar el informe de presentencia ante las autoridades norteamericanas. Esto también incluye cartas y otros escritos en los que se pide clemencia al juez que dictará la sentencia.

En diciembre de 2024, el exdiputado Martínez Turcios aceptó cargos relacionados al narcotráfico, pero rechazó otros que lo ligan con Los Cachiros, así como haber participado en asesinatos y torturas en Honduras.

Inicialmente fue imputado por tres cargos: (1) conspiración para importar cocaína a EEUU, (2) uso de ametralladoras y artefactos, (3) facilitación para que otros usen la conspiración, pero únicamente aceptó el primer cargo.

[LEER] Mel les prometió Pronader a falta de Seguridad, pero muerte de Salgado lo interrumpió: Midence Oquelí

Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de Los Cachiros, fue testigo clave en la audiencia de diciembre de 2024.

A Martínez Turcios se le señala como un político al servicio del narcotráfico, ejerció como diputado entre 2010 y 2018, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2023.En agosto de 2024, decidió cambiar su declaración a culpable, admitiendo su papel en el tráfico de cocaína y en la red de corrupción que facilitó las actividades del cartel. La Fiscalía alegó que Martínez Turcios no solo brindó apoyo político al cartel de «Los Cachiros», sino que participó activamente en su estructura delictiva, facilitando el paso de drogas y actuando como mediador en operaciones ilícitas. IR