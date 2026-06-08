Reprograman para septiembre juicio oral y público contra líder de la estructura criminal “La Kleivona”

Tegucigalpa – Para el 29 y 30 de septiembre se programó la audiencia de juicio oral y público contra el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como “La Kleivona”, por sospechas del delito de homicidio en perjuicio de Henry Jonathan Mejía Velásquez, quien se desempeñaba como agente de la Municipalidad Limeña. El hecho investigado ocurrió el 31 de enero de 2023 en la finca Indiana, ubicada en La Lima, Cortés.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a cargo del proceso investigativo, obtuvo un resultado favorable en la audiencia de proposición de pruebas, donde la Sala Primera del Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula admitió en su totalidad las evidencias presentadas por el Ministerio Público.

Según las investigaciones, la estructura “La Kleivona” está presuntamente vinculada a delitos graves como el sicariato, tráfico ilícito de drogas, asesinatos y desapariciones forzadas. Sus operaciones se concentran principalmente en los campos bananeros y áreas rurales del Valle de Sula, en la costa norte del país, además de relacionársele con la desaparición de personas en las aldeas de Baracoa, en Puerto Cortés, y Las Marías, en Tela, Atlántida.

El encausado, quien inicialmente guardaba prisión por la muerte del empleado municipal, había recobrado su libertad el 27 de marzo de 2025 mediante una audiencia de revisión de medidas. En esa oportunidad se revocó el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva que se le había dictado en la audiencia inicial celebrada cinco días antes.

Ante esta resolución, la FEDCV presentó un recurso de apelación. El tribunal de segunda instancia revocó la libertad del sospechoso, ordenó nuevamente la imposición de la prisión preventiva y libró una orden de captura. La que se hizo efectiva el mes de marzo y desde esa fecha permanece en prisión.

Con la notificación de la fecha del juicio para los días 29 y 30 de septiembre, el Ministerio Público se prepara para presentar los elementos probatorios correspondientes con el objetivo de demostrar la vinculación del procesado con el hecho criminal y obtener una sentencia condenatoria. IR