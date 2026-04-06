Reprograman para próxima semana audiencia de proposición de medios de pruebas a Alexander Ardón

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia reprogramó hasta el martes 14 de abril la audiencia de proposición de medios de prueba para el exalcalde de El Paraíso de Copán, Alexander Ardón Soriano.

– El exalcalde confesó en EEUU haber participado en el asesinato de 56 personas en Honduras.

La causa de la reprogramación es porque la defensa del imputado pidió una prórroga de una semana para terminar de conocer el expediente y tener listo los medios de prueba.

El exalcalde es acusado por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de lavado de activos.

Según las investigaciones del ente acusador, Ardón Soriano lideraba el cartel “AA” desde el 2003 realizando actividades vinculadas al tráfico de drogas y lavado de activos.

Ardón Soriano se construyó una vida de lujos mediante adquisición de viviendas, vehículos de alta gama y diversas propiedades en área rural. AG