Reprograman para febrero lectura de sentencia al exdirector de la Tasa de Seguridad tras sufrir derrame cerebral

Tegucigalpa – La defensa del exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Cosenza, solicitó al juez aplazar por tres meses la lectura de sentencia debido a que su representado sufrió un derrame cerebral.

–El juez determinó reprogramar la lectura de sentencia en febrero de 2026.

En el escrito, la defensa del exfuncionario hondureño señala que tras sufrir un derrame cerebral su representado necesita realizarse varios exámenes neuropsicológicos.

Asimismo, en el documento la defensa indica que se ha comunicado con un experto en neuropsicología para que realice un informe sobre la salud de su defendido.

Igualmente, en el escrito, pidió una autorización de fondos para la contratación del médico, el total de los fondos es de tres mil dólares y poder tratar su estado de salud.

La condición neurocognitiva le han provocado múltiples causas y afectación en su movilidad a Cosenza, por lo que se pidió que se reprograme hasta tres meses la lectura de sentencia.

Ante la solicitud de la defensa de Cosenza, el juez estableció reprogramar la misma para febrero de 2026.

Cosenza se declaró culpable tras presentarse ante una corte de Estados Unidos siguiendo su proceso judicial.

El exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional comparece ante la Corte del Distrito Sur de Florida para admitir o negar su responsabilidad en un esquema de sobornos y lavado de dinero.

Según se informó Cosenza se declaró culpable de uno de los cinco cargos que lo acusaba el gobierno estadounidense y es el de transacciones de bienes para uso delictivo. IR