Reprograman para el 6 de mayo audiencia de conciliación en querella de consejera López a Marlon Ochoa

Tegucigalpa – La audiencia de conciliación en la querella presentada por la integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López contra el ahora exfuncionario Marlon Ochoa ha sido programada para el próximo 6 de mayo.

Este proceso busca que ambas partes puedan llegar a un acuerdo antes de que el caso avance a instancias judiciales.

Luego que se logró contactar a Ochoa, el juez que lleva la causa determinó establecer para el 6 de mayo la audiencia de conciliación.

El caso se deriva de una disputa por declaraciones y supuestas difamaciones relacionadas con audios difundidos previo al proceso electoral de 2025, los cuales han generado una confrontación pública entre ambos funcionarios.

El pasado 25 de marzo, la audiencia de conciliación fue suspendida porque las autoridades judiciales no lograron localizar al consejero Ochoa, ni a su representante legal. IR