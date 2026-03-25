Reprograman para el 14 de abril audiencia de medios probatorios a exalcalde Ardón Soriano

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia reprogramó para el martes 14 de abril la audiencia de proposición de medios de prueba para el exalcalde de El Paraíso en Copán, Alexander Ardón Soriano.

Ardón Soriano es acusado de la comisión del delito de lavado de activos.

El motivo de la reprogramación de la audiencia es debido a que la defensa del imputado no estaba listo con los medios probatorios ya que hubo en cambio de los representantes en la misma.

Relación de hechos

Cabe recordar que Ardón Soriano fue capturado tras arribar al país en un vuelo deportado de Estados Unidos donde fungió como testigo en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el líder del Cartel “AA”, Amílcar Alexander Ardón Soriano y su hermano Hugo Alfredo, a quienes se le supone responsable de la comisión del delito de lavado.

De acuerdo a diligencias del año 2017 de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el Cartel “AA” operaba desde aproximadamente 2003 en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.

A pesar de sus orígenes modestos, los hermanos Ardón construyeron una vida de lujo, adquiriendo grandes palacios, vehículos de alta gama y fincas dotadas de majestuosidad, producto de ganancias ilícitas de la droga.

Los hermanos Ardón fueron vinculados con reconocidos narcotraficantes como el mexicano Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes creó alianzas criminales que extendieron sus operaciones en Honduras.

Alexander Ardón también estableció vínculos con las más altas esferas políticas y policiales del país, como quedó evidenciado en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández.

Conforme al análisis financiero-patrimonial de los hermanos Ardón Soriano, no se les conoce fuentes de financiamiento lícitas con documentación soporte con la cual puedan justificar 50 millones 173 mil 258.72 lempiras, monto utilizado para adquirir propiedades y constituir empresas. AG