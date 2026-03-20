Reprograman juramentación de perito en caso contra exjefe del Estado Mayor Roosevelt Hernández

Tegucigalpa- La audiencia de juramentación del perito en la investigación contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, prevista para este jueves a las 9:00 a.m., fue reprogramada.

La defensora de los periodistas Juan Carlos Sierra y Dagoberto Rodríguez informó que la audiencia se llevará a cabo el 13 de abril de 2026 a las 10:30 a.m. y señaló que, el Ministerio Público lleva la causa y se debía respetar el debido proceso.

Esta mañana, la abogada Doris Imelda Madrid compareció ante la Corte Suprema de Justicia para participar en la juramentación del perito encargado de validar las pruebas del Ministerio Público, en el marco de la investigación contra Hernández por presuntas amenazas, injurias, difamación y discursos de odio dirigidos contra varios periodistas.

Sin embargo, la actividad quedó pendiente hasta la nueva fecha establecida, sin mayores detalles de la suspensión debido a las escuetas declaraciones de la abogada defensora. LB