Reprograman hasta mayo audiencia de querella de Cossette López contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa – Un juez determinó reprogramar hasta los primeros días de mayo la querella interpuesta de la consejera Cossette López contra su excompañero en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Así lo comunicó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, quien dijo que en las últimas horas el abogado de Ochoa se apersonó para notificar que su cliente está fuera del país.

Para este viernes estaba programado la audiencia de querella, pero se conoció que Ochoa se encuentra fuera del país.

En ese orden, el juez decidió agendar la audiencia para los primeros días de mayo, no se brindó la fecha porque espera llegar a un acuerdo con la defensa de ambas partes procesales.

Ochoa es acusado de tres delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal y uno de calumnia en publicidad en perjuicio del honor y la dignidad de la consejera. AG