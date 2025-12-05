Reprograman hasta enero de 2026 audiencia de medios de prueba para implicados en crimen del ambientalista Juan López

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción reprogramó la audiencia de presentación de medios de prueba para los implicados en el crimen del ambientalista Juan Antonio López.

La nueva fecha de la audiencia será el 8 de enero de 2026 a las 8:30 de la mañana.

Los imputados Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

El ambientalista fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 en el municipio de Tocoa cuando venía saliendo de una actividad religiosa en una iglesia.

Juan Antonio López era defensor ambientalista de Guapinol, dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y regidor de la municipalidad de Tocoa. AG