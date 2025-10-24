Reprograman fallo contra dos supuestos implicados en el asesinato de exdiputada Carolina Chavarría Haylock

Tegucigalpa – Después de evacuar un 90 % de medios probatorios, el Ministerio Público fue notificado que el fallo contra de Javier Edgardo Montalván Gonzales alias «La Pulga» y Jony Ramiro Rivera Mejía alias «El Búfalo» por el asesinato de la exdiputada Edna Carolina Echeverría Haylock, se dará el 14 de noviembre.

El debate inició el pasado lunes 20 de octubre donde los fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) han evacuado medios probatorios entre documentales, testificales, científicos y periciales ante la terna de jueces de la sala V del tribunal de sentencia en materia de criminalidad organizada.

El crimen se perpetró el domingo 25 de julio de 2021, en el momento que la abogada y exdiputada Echeverría Haylock junto con su esposo Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, se encontraban en su vivienda ubicada en la residencial Lomas del Mayab de la capital.

A eso de las 6:30 de la tarde, golpearon la puerta principal de la casa y tras abrir ingresaron al inmueble cuatro personas vestidas con trajes de bioseguridad, entre ellos tres hombres y una mujer, identificándose como personal de CONAPREN y le consultaron “si en la casa habían personas con “COVID-19”.

Luego, las cuatro personas sacaron sus armas de fuego, diciendo que era «un asalto», por lo que comenzaron a disparar contra la víctima y los demás residentes.

Pese a que el abogado Urtecho Jeamborde repeló el ataque, los imputados comenzaron a disparar dejándolo herido y cobrando la vida de la su esposa para luego huir del lugar.

Por este mismo caso, el Ministerio Público logró dos condenas (Dennis Abel Ordóñez García y Walter Antonio Matute Raudales), entre tanto, las diligencias investigativas siguen su curso para individualizar a otros participantes del hecho violento. VC