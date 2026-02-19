Reprograman Consejo de Ministros, aún sin nueva fecha oficial

Tegucigalpa- Prensa asignada a la Casa Presidencial informó la reprogramación del Consejo de Ministros que había sido convocado para este jueves a las 9:00 de la mañana en la sede del Ejecutivo, sin que hasta el momento se haya anunciado una nueva fecha para su realización.

De acuerdo con lo previsto inicialmente, la reunión tenía como propósito socializar entre los funcionarios la situación en la que han encontrado cada institución del Estado, así como exponer al mandatario un diagnóstico sobre el personal y otros temas administrativos clave, con miras a tener mayor claridad sobre el alcance de la propuesta de Ley de Reactivación Económica.

Dicha iniciativa contempla la posible eliminación o fusión de algunas instituciones públicas, lo que ha generado expectativa en diversos sectores sobre las decisiones que podrían adoptarse en el primer Consejo de Ministros de la actual gestión.

En ese contexto, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, manifestó recientemente que el presidente Nasry Asfura debe convocar cuanto antes su primer Consejo de Ministros para comenzar a marcar el rumbo en temas económicos y estratégicos.

Asimismo, se ha señalado que, a casi un mes de iniciada la administración de Asfura, varias dependencias del Gobierno aún no cuentan con titulares oficialmente designados, lo que incrementa la expectativa en torno a las decisiones que puedan adoptarse una vez se realice la reunión del gabinete.

Por ahora, las autoridades no han confirmado la nueva fecha en la que se desarrollará el Consejo de Ministros.LB