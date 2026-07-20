Reprograman audiencia inicial a exdirectora de INAMI 

Tegucigalpa – Un juez de letras reprogramó la audiencia inicial para la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención de los Menores Infractores (INAMI), Ninfa Flores, y tres exempleados.

Los otros imputados son Lenin Coello, Kristel Pérez y Carlos Humberto Rivera, exempleados del INAMI.

Las cuatro personas son acusadas de la comisión de los delitos de fraude y abuso de autoridad.

El motivo de la reprogramación fue por una solicitud de la defensa técnica de los encausados ya que no se ha incorporado un medio de prueba.

La audiencia inicial quedó agendada para el martes 28 de julio a partir de las 11:00 de la mañana.

Según las investigaciones, la exdirectora del INAMI realizó contrataciones ficticias de empleados los cuales presuntamente nunca llegaron a laborar a la institución.

También se supo que varios de los empleados contratados tenían parentesco con personas que ya laboraban en la institución. AG