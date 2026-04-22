Reprograman al 30 de abril audiencia de medios de prueba contra extraditable

Tegucigalpa – Un juez reprogramó hasta el 30 de abril la realización de la audiencia de presentación y evaluación de medios de prueba a un ciudadano hondureño solicitado en extradición en Estados Unidos.

La audiencia se reprogramó hasta el jueves de la próxima semana a petición de la defensa del extraditable.

El imputado responde al nombre de Joaquín Alvarado Bueso, acusado del delito de violación en primer grado, actos lesivos o indecentes y abuso sexual infantil en contra de una menor de 12 años.

Alvarado Bueso es solicitado por el Estado de Oklahoma, en el condado de Comanche.

El hondureño fue arrestado el 10 de marzo por la Policía en el municipio de Catacamas en el departamento de Olancho, para cumplir con la orden de captura. AG