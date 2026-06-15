Representantes diplomáticos de Honduras y República Dominicana respaldan inauguración del Bicentenario de América en Lima

Lima, Perú. La presencia de representantes diplomáticos de Honduras y República Dominicana marcó la inauguración de la XIII edición de la Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano “Bicentenario de América”, un evento cultural que reúne a más de 600 artistas de 17 países y que se desarrolla del 12 al 28 de junio en el Centro Cultural Sérvulo Gutiérrez, en el distrito de Jesús María, Lima.

–En el presente año más de 400 plataformas digitales han dado a conocer sobre el Bicentenario de América.

La actividad, creada y organizada por el maestro hondureño Jaime Vallardo Chávez, conocido internacionalmente como “El Artista de las Monedas Mundiales”, se ha consolidado como una de las iniciativas de integración artística más importantes del continente.

La participación de delegaciones diplomáticas de Honduras fue encabezada por Aracely Banegas quien es la ministro Consejero de la embajada en Honduras en Perú y Miguel Guerrero representante de la embajada de República Dominicana resaltó el carácter internacional del proyecto y su aporte al fortalecimiento de los lazos culturales entre las naciones americanas.

Durante la inauguración, autoridades, artistas y representantes culturales destacaron el crecimiento que ha experimentado el Bicentenario de América desde su nacimiento en 2021, convirtiéndose en una plataforma que promueve la memoria histórica, la identidad de los pueblos y el intercambio artístico entre América, Europa, Asia y África.

La exposición reúne obras de destacados creadores de países como Perú, Honduras, Brasil, Argentina, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay, además de la participación de artistas provenientes de España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Taiwán, India, Serbia, Rumania y Marruecos. Cada uno de ellos recibió la acreditación que los distingue como Embajadores del Arte de América.

La edición 2026 cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Jesús María, así como de instituciones culturales de prestigio internacional como el Museo MAXXI de Roma y el Museo Amano de Lima. Además, la agenda contempla futuras presentaciones en ciudades como Roma, París y Colombia, fortaleciendo el carácter intercontinental de la iniciativa.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de reconocimientos a artistas y figuras que han contribuido al patrimonio cultural del continente. Asimismo, se otorgaron distinciones especiales a creadores cuyas obras reflejan los procesos históricos de independencia y la identidad americana.

El proyecto también ha logrado una importante proyección mediática internacional gracias a la cobertura de diversos medios especializados, lo que ha permitido ampliar su alcance y posicionarlo como una referencia de integración artística continental. Este reconocimiento fortalece la figura de Jaime Vallardo Chávez como gestor cultural y promotor del arte latinoamericano en escenarios globales.

Con esta decimotercera edición, el Bicentenario de América reafirma su misión de convertir el arte en un puente entre culturas, generaciones y territorios, consolidándose como un espacio donde la historia, la creatividad y la hermandad entre los pueblos encuentran un punto de encuentro para proyectar la identidad americana hacia el mundo.IR