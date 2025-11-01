Representantes de Misión de Observación de la UE visitan Centro Logístico Electoral

Tegucigalpa – Personeros de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE), visitaron nuevamente el Centro Logístico Electoral (CLE).

Así lo informó el organismo a través de su red social X, y detallaron que en la visita pudieron observar la preparación de los kits tecnológicos que se utilizarán en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

“Hoy, el analista electoral de la #MoeueHN25 y el de tecnologías electorales visitaron nuevamente el Centro Logístico Electoral (CLE) del @CneHonduras, ubicado en el INFOP para observar la preparación de los kits tecnológicos en vista de las #EleccionesGenerales2025 en #Honduras”, detallaron en el posteo.

Esta semana, el jefe de la Misión, Francisco Assis; la jefa adjunta, Tania Marques y los expertos del equipo central con los 32 Observadores de Largo Plazo (OLP), viajaron a los departamentos de Honduras. JS