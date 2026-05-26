Representantes de los poderes del Estado se reúnen en Casa Presidencial por crisis de violencia

Tegucigalpa– El presidente de Honduras, Nasry Asfura, encabezó la noche de este lunes una reunión de alto nivel en Casa Presidencial para analizar la escalada de violencia y las recientes masacres registradas en el país.

-Aún no se brindó ningún detalle de la reunión de alto nivel, se desconocen los alcances de las medidas adoptadas ante el repunte de la criminalidad.

Al encuentro asistieron el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillos; el fiscal general Pablo Emilio Reyes; el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez.

La reunión se desarrolló a puertas cerradas y, según trascendió, estuvo centrada en la búsqueda de estrategias conjuntas para combatir estructuras criminales.

Previo al inicio del encuentro, Wagner Vallecillos declaró que abordarían “todos los temas actuales” para tomar decisiones en conjunto con el Ejecutivo y el resto de actores del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Por su parte, Gerson Velásquez indicó que la agenda era reservada, aunque adelantó que se discutirían temas relacionados con las reformas al Código Penal y la iniciativa para catalogar como asociaciones terroristas a estructuras criminales.

El funcionario también confirmó que existe consenso para endurecer las penas contra personas responsables de asesinar a policías, militares y operadores de justicia. AD