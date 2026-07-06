Representante sindical advierte que cerca del 40 % de las maquilas han cerrado operaciones en Honduras

San Pedro Sula – El representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) en la zona norte, Armando Villatoro, advirtió que alrededor del 40 % de las maquilas han cesado operaciones en el país.

El dirigente sindical señaló que parques industriales de municipios como Choloma, Villanueva y San Manuel muestran una marcada reducción en el número de empresas instaladas.

Villatoró aseguró que en algunos complejos donde antes operaban entre 20 y 30 compañías diferentes, ahora sólo permanecen entre 2 o 3.

“Se fue la maquila o se está yendo la maquila, realmente, y no se ha vuelto a traer ninguna clase de inversión”, manifestó Villatoro, al insistir en que el país debe diversificar su base industrial para no depender únicamente de la confección.

Además, cuestionó que las políticas de empleo implementadas en años anteriores hayan generado resultados positivos y afirmó que Honduras enfrenta un alto nivel de desempleo, por lo que urgió a promover condiciones que atraigan nuevas inversiones y generen plazas de trabajo.

Villatoro también consideró que la falta de seguridad jurídica ha dificultado la permanencia de empresas, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades para evitar su cierre. AD