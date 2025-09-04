Representante del PNUD presenta cartas credenciales al canciller hondureño

Tegucigalpa – El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, Alessandro Fracassetti, presentó este jueves sus cartas credenciales al canciller Javier Bú Soto.

El PNUD destacó que Fracassetti liderará los esfuerzos del PNUD en apoyar al gobierno hondureño y la sociedad para un desarrollo sostenible.

Fracassetti cuenta con una amplia experiencia que abarca tres décadas en el área del desarrollo y gestión en organizaciones internacionales, de los cuales, 21 años han sido con el PNUD alrededor del mundo.

Antes de su llegada a Honduras, fungió en el mismo cargo en Egipto y en Azerbaiyán.

También ejerció en varias ocasiones como representante residente adjunto del PNUD, así como portavoz, asesor político senior y oficial político senior para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). AG