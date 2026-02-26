Representante de Sociedad Civil insta a diputados a priorizar calidad e impacto en la producción legislativa

Tegucigalpa – El miembro de la Red por la Defensa de la Democracia, Josué Perdomo, destacó que en la labor legislativa “lo fundamental no es la cantidad de decretos que se aprueben, sino los beneficios reales y concretos que estos generen para la población”.

Perdomo señaló que el nuevo Congreso Nacional enfrenta un reto importante, especialmente la actual junta directiva, al asumir una institución que presenta antecedentes de baja efectividad y cuestionamientos en el uso y rendición de cuentas de los fondos públicos destinados a temas de carácter social.

En el marco que se cumple un mes de la nueva legislatura, el analista recordó que en legislaturas anteriores se registró una alta ejecución presupuestaria en determinados programas, pero con poca transparencia y sin informes claros sobre los resultados obtenidos. Ante ello, consideró que el nuevo Congreso tiene la responsabilidad de asumir y superar esa “deuda histórica” acumulada en distintas gestiones.

Asimismo, enfatizó que el principal desafío es recuperar la confianza ciudadana en este poder del Estado, priorizando las necesidades públicas y transformándolas en programas y proyectos legislativos que realmente beneficien a la colectividad.

“Lo que vemos actualmente es una gran cantidad de decretos e iniciativas de ley presentadas, pero debe prevalecer la efectividad y la productividad legislativa. No se trata de cuántos proyectos se aprueban, sino del impacto real que generan en la ciudadanía hondureña”, expresó.

Perdomo agregó que toda normativa debe contemplar medidas claras de implementación, seguimiento y evaluación, para que las leyes no queden únicamente en el papel, sino que se conviertan en herramientas efectivas para atender las demandas sociales y fortalecer la institucionalidad. LB