Representante de PNUD se reúne con canciller Agüero

Tegucigalpa – El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Fracassetti, sostuvo este jueves una reunión con la Canciller de Honduras Mireya Agüero.

Desde PNUD la felicitamos por su nombramiento y reafirmamos nuestro compromiso como aliado confiable de la presidencia de Honduras para apoyar sus prioridades centradas en las personas, señaló el representante.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desarrolla varios proyectos y campañas en Honduras, por lo que se convierte en un aliado estratégico de la cancillería hondureña.

Mireya Agüero de Corrales, recién nombrada secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras, es una diplomática de carrera y abogada con estudios en Relaciones Internacionales.

Fue una de las primeras funcionarias en ser nombrada en el nuevo gobierno de Honduras que inició su mandato constitucional el 27 de enero. (RO)