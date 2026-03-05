Representante de Ahdippe avizora fuertes incrementos en los combustibles en las próximas semanas

Tegucigalpa – El expresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Juan Carlos Segovia, avizoró que para las próximas semanas habrá fuertes incrementos en los precios de los combustibles en el país.

– El aumento de 10 dólares al barril de petróleo representa un incremento de entre seis y siete lempiras al galón de gasolinas.

“Los incrementos vienen porque vienen, es muy difícil la capacidad de absolver esto el Estado porque hay otros factores que necesitan el impuesto”, dijo a periodistas.

Expuso que el conflicto en el Medio Oriente, específicamente la difícil situación en el estrecho de Ormuz, donde pasa la quinta parte del consumo mundial del petróleo, ha provocado un alza.

Segovia señaló que el precio del crudo internacional ha sobrepasado los 10 dólares, y que eso representa un aumento entre seis a siete lempiras al refinado.

Comentó que la reunión con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, y su equipo de trabajo es para buscar estrategias para que el impacto del conflicto sea lo menor posible para la población hondureña.

“Cada día que pase y el conflicto no finalice, ese impacto se va a ir incrementando y reflejando en Honduras, y no será menos de cinco semanas”, estimó.

Advirtió que el panorama es oscuro porque de persistir el conflicto, la tendencia al alza seguirá y puede sobrepasar de incremento que sobrepasen los dos lempiras en una semana. AG