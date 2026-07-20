Represas que proveen agua a la capital continúa en un nivel alto de riesgo

Tegucigalpa – Las represas que proveen agua a la capital continúan este jueves en un nivel alto de riesgo, alertó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

En ese orden, detalló que la represa Los Laureles se mantiene en un 41.27 % de su capacidad.

Entre tanto, la represa La Concepción permanece en un 34.34 % de su capacidad.

Lo anterior representa un alto nivel de riesgo hídrico, enfatizó la dependencia.

Pese a que en varias zonas del país se han suscitado lluvias los últimos días, las mismas no han sido suficiente para llenarlas represas.

En ese contexto, las autoridades mantienen una programación de racionamiento de agua por las siguientes semanas.

El esquema de distribución de agua potable en la capital se mantiene entre siete y nueve días de suministro por zonas. (RO)