“Represas están igualitas”, dice alcalde capitalino que informa que últimas lluvias no aumentaron caudal

Tegucigalpa – “Las represas están igualitas”, dijo este jueves el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, quien informó que las últimas lluvias no aumentaron en nada el caudal.

La tarde del miércoles se registraron copiosas lluvias en casi todo el territorio nacional, pero no fue suficiente para aumentar el caudal de las represas.

De acuerdo con el reporte oficial, el embalse Los Laureles se encuentra al 33.81 % de su capacidad, almacenando un volumen de 3.551 millones de metros cúbicos de agua. Además, registra un nivel de embalse de 1018.98 metros sobre el nivel del mar y una producción en planta de 450 litros por segundo.

Por su parte, el embalse La Concepción reporta un 42.55 % de capacidad, con un almacenamiento de 15.406 millones de metros cúbicos. Asimismo, mantiene un nivel de 1140.87 metros sobre el nivel del mar y una producción y aportes de 1,500 litros por segundo.

Ambos embalses se ubican dentro del rango de riesgo hídrico alto, el cual comprende niveles entre el 25 % y el 50 % de capacidad.

Pese a las lluvias los pronósticos de una sequía prolongada se mantiene, dijo el edil capitalino.

Enfatizó que los capitalinos deben hacer su parte y ahorrar el recurso hídrico ya que por las próximas semanas las lluvias podrían estar ausentes.

Ese escenario provoca que las represas no se puedan llenar y que solo distribuyan el poco recurso hídrico con el cuentan. (RO)