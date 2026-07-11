Represas en niveles históricos bajos y llamado urgente al ahorro del agua en la capital

Tegucigalpa – La capital enfrenta una de las crisis hídricas más severas de los últimos años, con niveles alarmantemente bajos en sus principales embalses, advirtió el titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, quien hizo un llamado urgente a la población a racionalizar el consumo del recurso.

Según detalló el funcionario, la represa La Concepción se encuentra actualmente al 35 % de su capacidad, mientras que Los Laureles apenas alcanza el 40 %, cifras que están por debajo de los registros históricos para esta época del año. “Nunca en la historia habían estado en estos niveles tan bajos a esta altura. Ya deberían estar rebosando y almacenando agua para el próximo año, pero hoy no tenemos ni siquiera para terminar el 2026”, alertó.

Boquín enfatizó que la situación podría agravarse si no se presentan lluvias significativas en los próximos meses, por lo que instó a la ciudadanía a adoptar medidas inmediatas de ahorro. “Es un trabajo comunitario. Debemos empezar en casa, evitando el desperdicio, no lavando carros con manguera, no llenando piscinas ni regando jardines”, subrayó.

Ante la emergencia, la UMAPS ha intensificado la distribución de agua mediante cisternas, priorizando sectores vulnerables. El plan de contingencia establece que el suministro inicia en hospitales, centros de salud y asilos, seguido de colonias afectadas sin distinción social o política, y finalmente zonas periurbanas.

Gustavo Boquín, de UMAPS.

Actualmente, se realizan más de 50 viajes diarios de cisternas, distribuyendo cerca de 100 mil galones de agua en distintos puntos de la ciudad. La meta es alcanzar una flota de 90 unidades para ampliar la cobertura.

El titular de la UMAPS también advirtió a la población que el agua distribuida en cisternas es completamente gratuita. “Si alguien intenta cobrar por este servicio, debe ser denunciado de inmediato”, indicó, instando a la ciudadanía a documentar cualquier irregularidad.

Como parte de las acciones para enfrentar la crisis, la institución trabaja en la rehabilitación de 41 pozos que se encontraban en abandono. Asimismo, se prevé iniciar la perforación de al menos cuatro nuevos pozos en el corto plazo, con apoyo de equipos propios y contratistas.

Adicionalmente, se contempla la compra de agua a proveedores privados para reforzar el abastecimiento en los sectores más afectados. JS