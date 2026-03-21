Represas capitalinas con un poco más del 50 % de sus embalses para encarar verano crítico

Tegucigalpa – Las represas capitalinas –Los Laureles y Concepción– mantienen un poco más del 50 % de sus embalses de cara a un verano que será crítico, de acuerdo a lo estimado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

– Se prevé que las primeras lluvias se registrarán a finales de junio.

En el caso de la represa más grande de la capital, Concepción, se mantiene con 1 mil 147.09 metros sobre el nivel del mar para un almacenamiento del 56.69 %.

En tanto, la represa Los Laureles tiene un 52 % de almacenamiento de agua.

El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, alertó esta semana sobre un escenario complejo en el suministro de agua potable para la capital durante la temporada de verano.

El funcionario advirtió que las lluvias podrían retrasarse hasta finales de junio, lo que agravará la disponibilidad del recurso hídrico. “Este será un verano difícil para todos los ciudadanos de la capital. Tenemos que ahorrar agua, es un líquido valioso y necesitamos el apoyo de toda la población”, enfatizó.

Boquín explicó que actualmente el servicio se está brindando con racionamientos cada tres días, pero no descartó que la distribución pueda extenderse cada cinco días si las condiciones climáticas no mejoran.

La autoridad de UMAPS, reiteró el llamado urgente a la población capitalina a hacer un uso responsable del agua ante el complicado panorama que se avecina. JS