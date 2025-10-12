Represas alcanzan niveles máximos tras lluvias de últimos días en la capital

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, informó que la represa de la Concepción está en su nivel máximo, al igual que la represa Los Laureles.

Con las recientes lluvias la represa Concepción alcanzó su máxima capacidad de almacenamiento, garantizando un mejor suministro del servicio de agua potable durante los próximos meses.

Con la Concepción a su máxima capacidad se garantiza el verano del próximo año.

La represa tenía ya varios años de no alcanzar su máximo nivel y su capacidad de almacenamiento es de 32 millones de metros cúbicos.

Según se informó la Concepción está operando con 17 metros cúbicos por segundo mientras que los Laureles con 15 metros cúbicos. IR