Represa Los Laureles alcanza un nivel crítico por debajo del 37%

Tegucigalpa – La represa Los Laureles registra actualmente apenas un 36.94 % de su capacidad, situación que mantiene en alerta a las autoridades municipales y refleja el impacto de la sequía y las altas temperaturas.

La situación afecta directamente a decenas de colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, donde el suministro de agua potable se ha reducido considerablemente.

En algunos sectores, los habitantes reportan que el servicio, que anteriormente llegaba una vez por semana, ahora tarda hasta 15 o 20 días en restablecerse debido a la escasez del recurso.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, ya había advertido que la ciudad enfrenta una crisis por la falta de agua, agravada por la prolongada sequía y los incendios forestales que continúan afectando las zonas boscosas.

Las autoridades han insistido en el llamado a la población para ahorrar agua y proteger las fuentes hídricas ante la llegada tardía de las lluvias. AD