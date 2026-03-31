Reportan tres asesinatos en diferentes sectores del país en una tarde violenta este Lunes Santo

Tegucigalpa – Una tarde violenta se registró este Lunes Santo en diferentes sectores del país, donde se reportan tres personas asesinadas, la ola de violencia no para en este país centroamericano.

Un joven perdió la vida luego de haber resultado gravemente herido por varios impactos en un sector ubicado entre la colonia Valladolid y la colonia Fiallos, en Comayagua.

La víctima fue identificada como Carin Mayes, quien tras el ataque fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Teresa, donde médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Asimismo, de varios impactos de bala le quitan la vida a un hombre en la colonia El Naranjal, en Choloma, Cortés.

El fallecido fue identificado como Anderson Montalván, de aproximadamente 25 años de edad.

Mientras que en la aldea El Remolino, en el municipio de Santa Rita, departamento Yoro, fue asesinado otro joven.

El fallecido fue identificado de manera preliminar como Nahún Guzmán.

En todos los hechos se apersonaron miembros de la Policía Nacional para iniciar con las primeras pesquisas de los hechos violentos. IR