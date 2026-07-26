Reportan tres asesinatos en Colón y Yoro la tarde de este domingo

Tegucigalpa – Al menos tres asesinatos se reportaron la tarde de este domingo en Sabá (Colón) y Victoria (Yoro), ambos sucesos en el norte de Honduras.

En el municipio de Sabá, Colón, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una finca de palma africana, ubicada en la aldea Regadero. De acuerdo con la información proporcionada, la víctima presentaba múltiples impactos de bala.

Al lugar llegaron equipos de la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Medicina Forense y el Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento cadavérico conforme a ley.

El fallecido no portaba documentos personales, por lo que permanece como desconocido y fue trasladado a la morgue móvil para su identificación. Hasta el momento se ignora el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

En otro hecho violento, registrado en la aldea Santa Lucía, en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, dos hombres fueron asesinados a disparos.

De manera preliminar, se identificó a una de las víctimas como Darling Francisco Benítez, mientras que la identidad de la segunda persona aún no ha sido confirmada oficialmente. Ambas víctimas serían originarias del sector de Pueblo Nuevo, en Santa Rita, Yoro.

Las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el doble homicidio, ni sobre posibles responsables. Sin embargo, se informó que el ataque fue perpetrado con arma de fuego.

Estos hechos se suman a la cadena de violencia que persiste en distintas zonas del país, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los casos.

Al menos siete homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS