Reportan sismo de 3.4 grados en Olancho 

Tegucigalpa – Un sismo de magnitud 3.4 grados se reportó la mañana de este jueves en el oriente del país, con profundidad de 1 kilómetro, localizado en el departamento de Olancho.

Según el reporte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el movimiento telúrico ocurrido a las 6:53 de la mañana no ha causado daños.

El sismo se ubicó a 4.22 km al suroeste de Gualaco, 28 km al nororiente de Catacamas y 41 km al noreste de Juticalpa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas recomendadas al momento de registrarse un movimiento telúrico.IR