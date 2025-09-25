spot_imgspot_img
Actualidad

Reportan sismo de 3.4 grados en Olancho 

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Un sismo de magnitud 3.4 grados se reportó la mañana de este jueves en el oriente del país, con profundidad de 1 kilómetro, localizado en el departamento de Olancho.

Según el reporte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el movimiento telúrico ocurrido a las 6:53 de la mañana no ha causado daños.

El sismo se ubicó a 4.22 km al suroeste de Gualaco, 28 km al nororiente de Catacamas y 41 km al noreste de Juticalpa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas recomendadas al momento de registrarse un movimiento telúrico.IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024