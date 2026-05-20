Reportan sismo de 3.2 en la zona central de Honduras

Tegucigalpa – Este miércoles se registró un sismo de 3.2 de magnitud en el municipio de Lajas en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

Así lo informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) que detalló que la profundidad fue de un kilómetros.

El evento sísmico ocurrió a las 2:52 de la madrugada con una latitud de 14.93 grados al norte y una longitud de 87.51 grados al oeste.

De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento telúrico fue de baja magnitud.

Las autoridades de Copeco hicieron un llamado a la población para tomar las medidas de prevención ante posibles réplicas. IR