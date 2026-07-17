Reportan presunto hackeo de la cuenta de X de la expresidenta Xiomara Castro

Tegucigalpa– La cuenta oficial en la red social X de la expresidenta Xiomara Castro habría sido vulnerada por ciberdelincuentes, luego de que usuarios detectaron una serie de cambios no autorizados en el perfil y en las publicaciones realizadas durante las últimas horas.

Entre las modificaciones observadas, la descripción de la cuenta dejó de identificar a Castro como expresidenta de Honduras y fue reemplazada por referencias relacionadas con un videojuego, la bandera de Israel y un enlace que dirige a un sitio web para adultos, lo que incrementó las sospechas de un acceso no autorizado.

Netanyahu is such a cute guy ^_^



dm us https://t.co/Dm7AMMX1gPhttps://t.co/RUABKeix0r pic.twitter.com/hYMU9QOvIK — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) July 17, 2026

Asimismo, desde la cuenta se publicó un video del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contenido que no corresponde al tipo de publicaciones que habitualmente comparte la exmandataria, lo que generó múltiples reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Hasta el momento, Xiomara Castro ni su equipo de trabajo han emitido un pronunciamiento oficial para confirmar el presunto hackeo o informar sobre las acciones emprendidas para recuperar el control de la cuenta.

Mientras tanto, usuarios de redes sociales han alertado sobre la situación y recomiendan no interactuar con las publicaciones recientes ni acceder a los enlaces compartidos desde el perfil, hasta que se esclarezca el incidente y se confirme que la cuenta ha sido recuperada. IR