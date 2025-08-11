Reportan muerte de privado de libertad en cárcel de Támara

Tegucigalpa– Médicos forenses realizan el levantamiento cadavérico de un privado de libertad que murió al interior del Centro Nacional Penitenciario de Támara por causas que no han sido confirmadas.

Según se informó las autoridades del centro penal hicieron un llamado a las autoridades forenses para realizar el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento se desconoce la identidad del recluso.

Se indicó que al interior del centro penal no se reporta ningún problema entre los internos.

Los médicos forenses trasladarán el cuerpo a la morgue capitalina donde será entregado a sus familiares.

Las autoridades darán a conocer las causas de la muerte de privado de libertar.IR