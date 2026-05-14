Reportan liberación del abogado Víctor Fernández y la doctora Ligia Ramos tras retención y amenazas

Tegucigalpa– La diputada Liberal, Erika Urtecho informó a través de sus redes sociales sobre la liberación del abogado Víctor Fernández y la doctora Ligia Ramos, quienes ya se encuentran a salvo luego de haber sido víctimas de retención y amenazas.

De acuerdo con la información divulgada, ambas personas fueron resguardadas oportunamente y actualmente se encuentran fuera de peligro tras el incidente ocurrido en circunstancias que aún no han sido detalladas por las autoridades.

Asimismo, destacó la intervención de la Policía Nacional de Honduras, institución a la que se agradeció por las acciones realizadas para proteger la vida e integridad de los afectados.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre el lugar donde ocurrió la retención ni sobre las personas responsables de las amenazas denunciadas.

El caso ha generado reacciones en distintos sectores, especialmente entre organizaciones defensoras de derechos humanos y actores sociales que han expresado preocupación por la seguridad de profesionales y activistas en el país. IR