Reportan la muerte de una joven por dengue en Choluteca

Tegucigalpa – Una paciente de 20 años murió en las últimas horas bajo sospechas de dengue en el Hospital del Sur, departamento de Choluteca.

De acuerdo a lo informado por el vocero del nosocomio sureño, Nehemías Córdoba, la joven mujer llegó con un estado avanzado de la enfermedad que le quitó la vida.

Aunque la muerte debe confirmarse por pruebas de laboratorio, la ahora fallecida ingresó a la unidad hospitalaria con síntomas de dengue grave.

Al menos tres personas han muerto este año en Choluteca bajo sospechas de dengue.

El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes Aegity. Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4).

El dengue es una crisis de salud pública en Honduras y en toda la región de las Américas.

Los síntomas del dengue pueden ser fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel.

La principal recomendación es acudir por asistencia médica cuando se presente el primer síntoma. JS