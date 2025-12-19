Reportan la muerte de tres mujeres este viernes en diferentes sectores del país

Tegucigalpa– Al menos tres mujeres fueron reportadas asesinadas la mañana de este viernes en diferentes sectores del país.

En Ojojona una mujer fue asesinada frente a su nieto, la víctima fue identificada como Celina Fúnez de 40 años.

Datos preliminares indican que un sujeto llegó hasta la vivienda de la fémina y le disparó, la mujer corrió hasta la cocina de su casa donde el hombre le infirió más disparos hasta quitarle la vida.

El nieto de la mujer avisó a los vecinos de lo sucedido y estos llamaron al 911 para reportar el crimen.

En la capital hondureña, en el sector de La Mololoa fue encontrado el cuerpo de una joven con signos de tortura.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la jovencita.

Mientras que en el municipio de San Francisco de la Paz, en el departamento de Olancho, una mujer fue asesinada con arma blanca.

La mujer fue identificada como Blanca Giselle Medina de 20 años.

Las muertes de mujeres siguen en aumento en Honduras dejando luto y dolor en las familias hondureñas.

Según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), en el presente año 246 mujeres han sido asesinadas a nivel nacional. IR