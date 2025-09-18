Reportan incrementos en el caudal del río Ulúa y Chamelecón

San Pedro Sula – Varias comunidades muestran su preocupación ante el incremento del caudal del río Ulúa en Tencoa, Santa Bárbara, occidente de Honduras, asimismo, el río Chamelecón en San Pedro Sula y el Comayagua el río Humuya.

Según se informó, las lluvias que caen en la zona han provocado un aumento en el caudal del río Ulúa.

Los pobladores de la zona piden a las autoridades municipales apoyo.

Mientras que en Comayagua se reportó el desbordamiento del río Humuya tras las lluvias de las últimas horas.

Las autoridades han emitido una alerta amarilla ante el aumento de las lluvias para cinco departamentos ya que los acumulados de agua serán considerables.

Asimismo, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), afirmó que en las próximas horas se emitirá una nueva alerta para que la población tome las medidas de prevención principalmente si viven en lugares vulnerables.

Para este jueves se prevén lluvias de moderadas a fuertes principalmente en la zona sur y suroccidente del país. IR