Reportan incendio forestal en zona boscosa de Intibucá

Tegucigalpa – Un incendio forestal fue reportado la noche de este jueves en una zona montañosa del departamento de Intibucá, específicamente en las cercanías del sector conocido como Vuelo del Ángel, carretera que conecta con los municipios de San Jerónimo y San Isidro en esa zona occidental del país.

Las llamas se visualizan a varios kilómetros de distancia, consumen varias hectáreas de bosque y generan preocupación entre los habitantes de las comunidades cercanas, quienes alertaron sobre el avance del fuego en una región caracterizada por su riqueza forestal y valor ambiental.

Se espera la movilización de equipos de respuesta para evaluar la situación y coordinar acciones de control y mitigación.

El incendio se suma a los múltiples eventos de este tipo registrados en distintas zonas del país durante la temporada seca, una problemática que continúa afectando los recursos naturales y la calidad del aire.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a reportar cualquier emergencia y evitar prácticas que puedan provocar nuevos incendios forestales. IR