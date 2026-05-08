Reportan incendio en planta eléctrica de la ENEE en colonia Torocagua

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos reportó un incendio que se registra en la planta eléctrica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la colonia Torocagua en la capital hondureña.

–Varias colonias sin energía eléctrica ante el incendio en la planta.

Los socorristas informaron que se atendió incendio en un transformador eléctrico de alto voltaje ubicado en la subestación de la planta eléctrica Santa Fe.

El transformador afectado es el encargado de distribuir energía al sector de Comayagüela.

En ese sentido, se procedió a realizar labores de seguridad y control del área, coordinando acciones preventivas debido al riesgo eléctrico existente.

Asimismo, se trabajó bajo protocolos para incidentes con sistemas energizados de alto voltaje, evitando la propagación del fuego y garantizando la seguridad en el sector.

El llamado a los pobladores de la zona donde los equipos de la ENEE tendrán que laborar arduamente para restablecer el fluido eléctrico.

Técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, atendieron de manera inmediata una explosión seguida de un conato de incendio registrado hace unos instantes en la Subestación Santa Fe.



Gracias a la rápida y valiente… pic.twitter.com/HEqKJomwFo — Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (@EneeHnOficial) May 8, 2026

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