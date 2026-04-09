Reportan incendio en centro educativo en Guanaja previo a la repetición de elecciones municipales

Tegucigalpa – A raíz de la orden de repetir las elecciones en Guanaja el próximo domingo 12 de abril, se reporta que otro centro educativo fue incendiado, sumándose a los actos de violencia relacionados con el proceso electoral.

Según se informó, desde tempranas horas de este jueves el centro educativo fue tomado por manifestantes, mientras que los estudiantes aguardaban en las afueras de la escuela.

Posteriormente, se informó un conato de incendio al interior del mismo, por lo que el llamado es a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), a brindar medidas de seguridad.

De acuerdo con la resolución del ente electoral, el proceso se repetirá para el cargo de alcalde entre los candidatos Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal de Honduras (PLH), y Rollin Dion Kelly Huriston, del Partido Nacional de Honduras (PNH).

La jornada electoral deberá desarrollarse en todas las Juntas Receptoras de Votos del municipio, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral el pasado 30 de enero de 2026.

Las autoridades recordaron que las elecciones originalmente programadas para el 15 de marzo no pudieron llevarse a cabo debido a causas de fuerza mayor, marcadas por disturbios que impidieron el desarrollo normal del proceso.

De cara a la nueva convocatoria, se espera que el proceso electoral se realice con normalidad, bajo resguardo de las autoridades de seguridad, a fin de garantizar la participación ciudadana y dar solución a la problemática electoral en la isla de Guanaja. IR