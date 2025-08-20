Reportan hallazgo de un cadáver flotando en el Río Choluteca

Tegucigalpa – El cadáver de un hombre fue encontrado este miércoles mientras flotaba en el río Choluteca, entre los puentes Juan Ramón Molina y el Puente Bailey, que conecta las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

El hombre, de quien se desconoce su identidad, viste únicamente un pantalón negro, según se constató mientras agentes de la Policía Nacional llegó al lugar para recuperar el cadáver.

En promedio se registran 7 homicidios diarios en todo el país.

En la actualidad, el Distrito Central ocupa el primer lugar como el municipio más violento, con 158 homicidios entre el 1 de enero y el 16 de agosto, según los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). VC