Reportan fuerte incendio forestal en la reserva del Uyuca, al oriente de la capital

Tegucigalpa – Un fuerte incendio forestal fue reportado este martes en la reserva del Uyuca, ubicada en la salida de Tegucigalpa hacia la zona oriental del país.

Habitantes del sector alertaron sobre el avance del fuego y solicitaron la intervención inmediata del Cuerpo de Bomberos y demás autoridades de protección forestal para controlar las llamas y evitar mayores daños en el área protegida.

La Reserva Biológica del Uyuca ha sido afectada en años anteriores por incendios forestales, situación que amenaza constantemente uno de los pulmones naturales cercanos a la capital hondureña.

De acuerdo con información ambiental, la reserva cuenta con dos áreas delimitadas: una zona de reserva biológica de 237 hectáreas y una zona forestal protegida de 579 hectáreas, ambas consideradas de alta importancia para la conservación de recursos naturales y fuentes de agua.

Los incendios forestales registrados en los alrededores de Tegucigalpa también han provocado una densa capa de humo que afecta distintos sectores de la capital, incrementando la preocupación de la población por los efectos ambientales y de salud.

En los últimos días se han combatido incendios en El Cimarrón, El Chimbo, El Hatillo y ahora en Uyuca, el humo mantiene una alta contaminación en la capital. IR