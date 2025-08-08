Liberan a diputado Mario Reyes y dos acompañantes pocas horas después que encapuchados les privaran de su libertad

Tegucigalpa – Autoridades informaron que encontraron sano y salvo al diputado suplente del departamento de Santa Bárbara Mario Reyes y dos personas más.

El actual diputado y sus acompañantes fueron rescatados por la Policia Nacional en el municipio de San Francisco de Ojuera,departamento de Santa Bárbara. Hasta el momento se desconoce cual fue el motivo de la privación de libertad del politico y sus acompañantes.

El director general de la Policia Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, detalló que luego de un inmediato trabajo de los cuerpos de seguridad que realizaron un operativo, lograron el rescate tanto del diputado como las otras dos personas.

«Las lineas de investigación están abiertas, ellos fueron abandonados en el lugar donde se encontraron» detalló, al tiempo que dijo que el equipo de seguridad sigue en la zona en busca de mayores elementos.

En sus primeras palabras el diputado Mario Reyes con lágrimas expresó «gracias a Dios», estamos bien, desconozco totalmente porque pasó esto, al tiempo que detalló que solo recuerda que de repente se me apagó el carro y se nos paró un carro a la par las personas andaban enmascarados y solo nos encañonaron y nos dijeron que bajaramos la cabeza, nos bajaron en el desviò de San Francisco de Ojuera y después nos enmontañaron y luego nos dejaron ahí no me hicieron nada al inició unos empujones a mis acompañantes, relató.

Seguidamente nos dijeron que nos dejarían ahí que no nos moviéramos, hasta en unos 40 minutos y así lo hicimos.

Más temprano informamos:

El diputado suplente del Partido Nacional, Mario Reyes y dos de personas que lo acompañaban fueron privados de su libertad en Santa Bárbara, a la altura de Pito Solo, denunciaron este viernes dirigentes de ese partido político.

La dirigencia del Partido Nacional, dijo que el parlamentario suplente de Mario Pérez,fue raptado en el momento en que se dirigía a una actividad política, iba acompañado del conductor que fue identificado como Juan Ramón Meza y otra persona identificada como Marco Paz.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez confirmó el reporte de una persona privada de libertad.

Por su parte, el diputado Mario Pérez dijo que su compañero de curul fue bajado de su vehículo por hombres armados que interceptaron en la carretera que de Santa Bárbara conduce a Pito Solo y se los llevaron en una Hilux doble cabina color blanco.

Según el relato del parlamentario, Reyes se dirigía a una reunión con la candidata a la alcaldía de Las Vegas, “le marcamos a los celulares de las tres personas y no hay respuesta”, dijo el diputado Pérez, quien considera que este acto no es un robo común, «esto más parece crimen organizado», dijo al expresar que espera que no pase a más.

“Veníamos en carros separados, Mario venia a unos 15 minutos atrás, yo sí logré llegar a Las Vegas, pero ya estando aquí otra persona nos llamó, esta persona fue testigo presencial, que vio cuando un carro los interceptó, los pasó a atro y se los llevó, que es lo que sabemos”, relató. VC