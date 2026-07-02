Reportan el asesinato de tres hombres en El Negrito Yoro

Yoro – La Policía Nacional investiga el asesinato de tres hombres acribillados en una zona rural del municipio de El Negrito, departamento de Yoro, en horas de la madrugada.

– El portavoz policial rechazó categorizar el acontecimiento como “masacre” al sólo confirmar dos víctimas, pero luego se informó que otra persona también se sumada al suceso criminal.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que los cuerpos fueron encontrados durante la mañana de este jueves en la carretera que conecta las aldeas El Pate y El Robledal.

Las víctimas, de entre 20 y 25 años, son preliminarmente identificados como Melvin Sánchez, Jeison Alcántara y otro solo identificado como “Santos Cuajada”, de acuerdo a las primeras informaciones.

Barahona explicó que algunas personas de la comunidad han señalado que los fallecidos podrían estar vinculados con delitos de abigeato o robo de ganado, debido a hechos registrados en las últimas semanas.

No obstante, aclaró que esa línea de investigación aún debe ser corroborada por las autoridades.

De igual forma, indicó que las dos motocicletas en las que se transportaban los fallecidos serán sometidas a peritajes por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para determinar si cuentan con reporte de robo.

El portavoz agregó que la identificación oficial de las víctimas dependerá del proceso de Medicina Forense, que realizará el cotejo de huellas dactilares con la base de datos del Registro Nacional de las Personas.

Finalmente, Barahona desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre un homicidio múltiple con más de tres víctimas.

El agente confirmó que, hasta el momento, únicamente se ha establecido la muerte de dos personas y no existen reportes de heridos relacionados con el hecho. AD

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–

8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–

14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–

15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–

16.- San Manuel, Cortés/ 11 de junio –3 muertos–

17.- San Pedro Sula, Cortés/13 de junio –3 muertos–

18.- Yoro, Yoro/15 de junio –3 muertos–

19.- El Negrito, Yoro/2 de julio –3 muertos–