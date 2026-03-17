Reportan el asesinato de dos mujeres en SPS y Olanchito, Yoro

Tegucigalpa- Al menos dos mujeres perdieron la vida de forma violenta en las últimas horas en dos hechos diferentes registrados en San Pedro Sula, Cortés y en Olanchito, Yoro, en el norte del territorio nacional.

Un fuerte tiroteo dejó como saldo a una mujer muerta en la colonia Cerrito Lindo de San Pedro Sula, del sector Rivera Hernández.

Según reportes, sujetos armados habrían trasladado a la occisa hasta una solitaria calle, tirándola al suelo y ejecutándola en plena vía pública.

Tras la llegada de los cuerpos de socorro, la víctima fue identificada como María Rivera Peña, quien fue trasladada a la morgue del Ministerio Público de esa ciudad industrial.

Mientras que el otro hecho violento, se registró en Olanchito, Yoro, donde fue asesinada una mujer en el interior de su vivienda.

La víctima fue identificada como Dolores Ruiz.

Hasta el momento se desconoce quién cometió el crimen.

En el presente año, suman más de 40 las mujeres asesinadas en Honduras. IR